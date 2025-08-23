Muhittin Böcek cezaevinde üçüncü kitabını yazıyor

Böcek, "3. kitabımı, 5 Temmuz sabah 07.15 itibariyle başlayan ve dört duvar arasında devam eden bu süreçte yaşadıklarımı, gördüklerimi, duyduklarımı, vefayı, yokluğumu fırsat bilen çıkarcıları ve ikiyüzlüleri tek tek kaleme alıyorum" dedi.

Rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz Cumartesi günü tutuklanan ve Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından kendi kalemiyle bir mektup paylaştı. Yaşamı boyunca yazdığı iki kitap hakkında bilgiler paylaşan Böcek, üçüncü kitabını da cezaevinde yazdığını aktardı.

Böcek şu mesajı paylaştı: "Çocukluğumu, gençliğimi, hizmetlerimi, siyasetimi ve kısaca tüm hayatımı, yazdığım "Ben Bu Şehre Aşığım" adlı kitabımda anlatmıştım. Covid sürecindeki yaşam mücadelemi ise "İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet" adlı kitabımda anlatmıştım.

Şimdi ise 3. kitabımı, 5 Temmuz sabah 07.15 itibariyle başlayan ve dört duvar arasında devam eden bu süreçte yaşadıklarımı, gördüklerimi, duyduklarımı, vefayı, yokluğumu fırsat bilen çıkarcıları ve ikiyüzlüleri tek tek kaleme alıyorum. Sevgiyle kalın, adaletle kalın."