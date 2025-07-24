Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Cezaevindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeniden Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı.
14 Temmuz'da rahatsızlanan ve tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülen Muhittin Böcek'in yeniden Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.