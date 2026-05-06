Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Başkan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına el konuldu.
Mal varlıklarına el konuldu
Kararın, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" yürütülen soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.