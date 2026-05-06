Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Başkan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma çerçevesinde Muhittin Böcek’in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına da el konulmasına karar verildi.

Kararın, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" yürütülen soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.

