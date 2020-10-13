Muhittin Böcek'in son durumu nasıl?

13 Ekim 2020

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Muhittin Böcek'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, son 24 saatte olumsuz bir durum yaşanmadığı ve Muhittin Böcek'in son durumunun stabil devam ettiği açıklandı.

Yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'in takip ve tedavisine devam edildiği ifade edilirken, sağlık durumunda kötüye giden bir durum bulunmadığının altı çizildi.

Uyandırıldı iddiaları gerçek değil

Son günlerde çıkan Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberleri üzerine de bir açıklama yapılırken, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Muhittin Böcek'in uyandırılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Klinik seyri stabil

Muhittin Böcek'in son durumu hakkında bir açıklama da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Yapılan açıklamada, ''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir" denildi.

Muhittin Böcek'e ne oldu?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 17 Ağustos'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı ve ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Bu süreçte sağlık durumu kötüye giden Muhittin Böcek, 7 Eylül 2020 tarihinde yoğun bakımda uyutuldu.

Astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Muhittin Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada entübe işlemi bitirilen Muhittin Böcek'e solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.