Muhittin Böcek'in tahliye talebi reddedildi!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Böcek’in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirmesinin ardından itirazı kabul etmedi.

Soruşturmada neler yaşandı?

Başsavcılık koordinesindeki soruşturmada Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, Böcek’in oğlu M.G. Böcek’in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı, Böcek’i görevden uzaklaştırmıştı.