Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: 25 isim gözaltında

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Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için bu sabah 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

25 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli belirlenirken 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"Hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak"

Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmayacağını ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmayacağını belirten Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin ardından yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.