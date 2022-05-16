Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruması kendi aracının altında kalarak öldü

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir dönem BBP'nin merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakın korumalığını yapan ve en son TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görev alan polis memuru Erol Yıldız, 06 KHA 35 plakalı otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. İddialara göre, otomobilini çalıştıramayan Yıldız, aracın hareket ettiği esnada geriye gelmesiyle birlikte kendi aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgisi soruşturma başlattı.

“Arabanın altındaydı Erol Bey, altta vefat etmişti zaten”

Erol Yıldız’ın komşusu Hacı Aslan Sargın, “Saat 09.00-09.30 sıralarında torunumla ben markete giderken burada bir koşuşturma gördüm. Sordum geldim. Bizim komşu arabayı kaçırmış. Burada baktığımda araba şuradan kaçmış. Arabanın altındaydı Erol Bey, altta vefat etmişti zaten. Ambulansa, polis ekibine, itfaiye ekibine haber verdik. Onlar geldiler, onlarla cenaze çıkarttırıldı. Hastaneye gönderdik” diye konuştu.



Öte yandan, Erol Yıldız'ın 23 Mayıs’ta görülecek olan davada tanık olarak dinleneceği öğrenildi.