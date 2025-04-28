Müjdeli haber geldi... 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevaplar yayımlandı! MEB İOKBS soru ve cevap anahtarı...
Bursluluk Sınavı soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Müjdeli haberi alan öğrenciler MEB'in resmi sitesine akın etmeye başladı. Bursluluk sınav soru ve cevap anahtarı görüntüleme için aşağıdaki linke tıklayınız.
Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan'da gerçekleşti. Öğrenciler 2 gün boyunca soru ve cevap anahtarı aramasını sıklaştırırken müjdeli haber MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarını erişime açtı.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI
5, 6, 7, 8 ile Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde on binlerce öğrencinin katıldığı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) soruları ve cevap anahtarı yayımlandı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (10 ve 11. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (10 ve 11. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.