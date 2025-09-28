Müjdeyi Berlin Büyükelçisi Turan verdi: Almanya için vize kolaylığı geliyor

Büyükelçi Turan, Almanya’nın farklı eyaletlerine yaptığı ziyaretler kapsamında Nürnberg’de değerlendirmelerde bulundu. Anka Haber Ajansı’na konuşan Turan, ekim ayında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacağına dikkat çekerek, “Önce Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Ankara’ya gelecek, ardından da Başbakan Merz’in Türkiye ziyaretinin gerçekleşmesi planlanıyor” bilgisini paylaştı. Bu görüşmelerde, aylarca randevu bekleyen Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren adımların gündeme geleceğini aktaran Turan, özellikle vize süreçlerinde iyileştirme yönünde beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti.

Vize işlemleri için yeni adımlar

Almanya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize prosedürlerine değinen Turan, başvurularda yaşanan yoğunluğun azaltılması için Alman makamlarının hem personel hem de teknik altyapıyı güçlendirdiğini belirtti. İş dünyasına dönük yeni kolaylıkların da gündemde olduğunu kaydeden Turan, “Alman tarafının bu konuda bazı hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Biz de sürecin hızlandırılması ve daha erişilebilir hale gelmesi için temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki diyaloğun sonuç vermesini beklediklerini söyleyen Turan, kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanabileceğinin altını çizdi.