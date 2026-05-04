Müjdeyi Erdoğan verdi: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Türkiye, ezberlerin bozulduğu belirsizliğin arttığı günümüzde bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır. Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen ve dostlarına destek veren bir Türkiye var.

Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren, savaşın yıkıcı etkilerini en az düzeyde tutuyoruz. Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü bir performans sergiledi. İhracatımız 275,8 milyar dolara çıkarak ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise yaklaşık 87 milyar doları buldu.

İhracatımızın detaylarına baktığımızda, umutvari bir durumla karşılaşıyoruz. 26 sektörde ihracatımız yükseldi. Otomotiv liderliğini sürdürürken kimyevi maddeler ikinci elektrik elektronik üçüncü hazır giyim ise dördüncü oldu.

Bin 18 firmamız yurt dışına ilk kez ürün satma başarısı göstermiştir. Bu ihracat rakamları takdire şayandır. Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. Nisan ayı ihracat ayı verilerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi, 64,2 milyar dolar gelirle kapatmıştık. 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimizin yılın ilk çeyreğinde arttı. Yine bu dönemde turist sayımız da arttı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olsun.

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı. İstihdam sayımız 226 bin kişi arttı. İstihdamız oranımız ise 0,3 puan arttı. Keza iş gücü sayımız mart ayında bir önceki aya göre 135 bin kişi arttı. İş gücüne katılım oranımız da arttı. Nisan ayı enflasyon oranı, yüzde 4,18 olarak açıklandı. Halen yüksek seyreden akaryakıt fiyatları tüm dünyada olduğu gibi enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

İki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27 Mayıs'ta idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece Pazartesi tam gün ve Salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.

Evlilik kredisi geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.