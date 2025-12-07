Mukaddes üç aylar ne zaman başlayacak? Regaib Kandili hangi tarihte?
Mübarek üç ayların yaklaşmasıyla birlikte takvim araştırmaları yeniden hız kazandı. Manevi atmosferi güçlendiren bu dönem öncesinde vatandaşlar, büyük bir sabırsızlık içerisinde... Tarihler merak edilirken "Üç aylar ne zaman başlayacak" sorusu giderek artıyor.
Yılın en önemli manevi dönemlerinden biri olan üç aylar için geri sayım sürüyor. Müslümanlar, bu mübarek sürecin ne zaman başlayacağını öğrenmek amacıyla takvim kaynaklarına yöneliyor. Regaib Kandili ile açılan bu manevi yolculuğun hangi güne denk geleceği, son günlerde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte "Üç aylar ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Dini yoğunluğun üst seviyeye taşındığı, ilahi rahmet kapılarının aralandığı bu mübarek Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.
Regaib Kandili hangi tarihte?
Üç ayların başlangıcını simgeleyen ve ilk önemli gece olan Regaib Kandili ise, 25 Aralık 2025 tarihinde idrak edilecek.