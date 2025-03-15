Mükelleflere KDV iadesinde yeni düzenleme: Asgari tutar güncellendi

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, KDV iadesi için belirlenen alt sınır 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bu değişiklik, Nisan 2025 itibarıyla gerçekleştirilen işlemlerden itibaren geçerli olacak.

KDV iade sürecinde değişiklik

Bu düzenleme ile KDV iade süreçlerinde asgari tutarın artırılması amaçlanırken, düşük tutarlı başvuruların azalmasıyla birlikte işlem yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Yetkililer, bu adımın hem mükellefler hem de vergi idaresi açısından süreci daha verimli hale getireceğini belirtiyor.

Özellikle ihracatçılar, yatırımcılar ve teşviklerden yararlanan mükellefleri ilgilendiren bu değişiklik, KDV iade başvurularında yeni bir dönemin başlamasına neden olacak. Vergi uzmanları, daha yüksek tutarlı iadeler için başvuruda bulunulacak olmasının, sistemin daha etkin çalışmasını sağlayacağını ifade ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, mükelleflerin KDV iade sürecindeki yeni alt sınırı göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni uygulama kapsamında, 10 bin liranın altındaki KDV iadeleri için talepte bulunulamayacak.