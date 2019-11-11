11 Kasım 2019

Eski dışişleri bakanı, hukukçu ve yazar Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.

Anayasa Hukuku'nun önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Soysal, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'den seçilen ilk ve son genel sekreteri oldu.

Soysal bir süredir alzeheimer hastalığı tedavisi görüyordu.

Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Sosyal 1929 yılında Zolguldak’ta dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan Soysal, daha sonra yine aynı üniversitede hukuk fakültesini bitirdi.

Anayasa hukuku profesörü olarak uzun yıllar görev yapan Sosyal, TBMM’de 19. ve 20. dönemlerde milletvekili olarak görev aldı. Ankara ve Zonguldak bölgelerinden seçilen Mümtaz Sosyal CHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, DSP ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nde çalışmalarda bulundu.

Bir dönem Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Sosysal, 1969-71'de Akdeniz Sosyal Bilim Araştırma Konseyi Başkanlığı, 1974-78 arasında Uluslararası Af Örgütü ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. 1979'da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi Ödülü'nü aldı.

1995 yılındaki anayasa değişikliği çalışmaları esnasında özellikle DYP'li Coşkun Kırca ile tartışmalarıyla yine gündemde kaldı. Seçim yasasının Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesinde başrolü oynadı. Sonrasında CHP'ten koptu, DSP saflarına geçti. 1995 genel seçimleri'nde DSP’den Zonguldak milletvekili seçildi. Daha sonra Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’le anlaşmazlığa düşerek DSP’den ayrıldı (1998). 2002'de Bağımsız Cumhuriyet Partisi'ni kurdu ve parti genel başkanı oldu.

Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelerde anayasa danışmanlığı görevini üstlenen uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a danışmanlık yaptı. Soysal, evli ve 2 çocuk babasıdır.