Münbiç'te yol haritası çiziliyor

30 Mayıs 2018

4 Haziran'da Washington'ı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Haziran'da konuyla ilgili bir yol haritası çıkabileceğini belirten Çavuşoğlu, "YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek. ABD Kandil bağlantılıları çıkarmak istiyor. Çekilmede güvenliği sağlayacağız. Anlaşırsak, modeli tüm Kuzey Suriye'de uygulayabiliriz. ABD'nin YPG-PKK bağını koparmak istediğini düşünüyorum" dedi.

ABD'den F-35 savaş uçaklarının alınmasıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "F-35 alımı konusunda endişem yok, anlaşma hukuki. 'Canım sıkıldı, uygulamıyorum' diyebilecekleri bir anlaşma değil" ifadelerini kullandı.