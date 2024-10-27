Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan kanlı poşetin sırrı çözüldü!

İstanbul'da Münevver Karabulut'u katledip cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun kabri, Karabulut ailesinin isteği ile yeniden açılmıştı. Uzun yıllardır Cem Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği, yurt dışına kaçtığı, estetik operasyonlar geçirdiği ve kimlik değiştirdiği iddia ediliyordu.

Mezardan kanlı poşet çıktı

Ancak tüm bu merakı giderecek fethi kabir işlemleri sırasında, mezardan kanlı poşet çıkması kafaları iyice karıştırdı. Düğüm atılmış 30 cm boyutlarındaki poşet, kriminal incelemeye gönderildi.

Kriminal inceleme tamamlandı

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarında incelenen poşetin içinde kan olduğu tespit edildi. Ancak bu kanın insana ait olmadığı, alınan örneklerin genetik analizlere de cevap vermediği ortaya çıktı.

Karabulut ailesi Adli Tıp'a gidecek

Karabulut ailesi ise poşetin Münevver Karabulut cinayeti ve Garioğlu ailesi ile bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Kriminal incelemeden sonuç alamayan aile kanlı poşetin Adli Tıp'ta da incelenmesini istiyor.