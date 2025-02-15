'Münih Güvenlik Konferansı'na katılan MİT Başkanı'ndan Gazze mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Organizasyonda söz alan MİT Başkanı, Gazze'deki İsrail'in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemini vurguladı ve Gazze'de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizdi.

'Çok kutupluluk' temasıyla toplanan konferansta, Türkiye'nin dünya çapında yaşanan gelişmeler konusundaki görüş ve tecrübelerini aktaran MİT Başkanı ikili görüşmeler yaptı ve istihbarat oturumlarına da katıldı.

Suriyede'ki geçiş sürecinin önemine de değinen MİT Başkanı, Suriye'nin kalkınabilmesi için ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkati çekti, bölgedeki DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin varlığına da izin verilmemesinin hassasiyetini vurguladı.

Dünya ekonomisi için Rusya-Ukrayna barışı çok önemli

Dünya ekonomisinin düzene girebilmesi için barışın önemine dikkat çeken Kalın, bu kapsamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yolu ile çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Kalın, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasının sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli olduğunun altını çizdi. Türk istihbaratının çalışmalarına son sürat devam ettiğine değinen Kalın, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik gibi konularda da çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.