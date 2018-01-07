Münir Özkul uğurlanıyor
Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.
93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.
Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.
Özkul, törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.