Murat Abbas kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'ın tahliye edildiği duyuruldu.

"Yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği iddia edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Murat Abbas'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Murat Abbas kimdir? Murat Abbas kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Abbas hakkında tüm merak edilenler...

Murat Abbas kimdir?

Murat Abbas, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Abbas, 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.

Abbas daha sonra PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1999 yılında gelindiğindeyse müzik sektörüne adımını attı.

Abbas, birçok radyo programında editörlük ve Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan yaptı.

2014 yılında da Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

Murat Abbas, Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atandı. Burada 6 sene görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.

Abbas, 14 Aralık 2020 itibarıyla Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Murat Abbas'ın sıkı bir plak ve eski kitap koleksiyoneri olduğu biliniyor.