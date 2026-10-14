Murat Boz'dan acil yardım çağrısı: Stüdyoyu su bastı
İstanbul'da etkili olan aşırı yağış, Ayazağa'da hayatı olumsuz etkiledi. Program çekimi için bulunduğu stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, elektriklerin de kesilmesiyle yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek yetkililerden acil yardım istedi.
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Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa’daki program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı. Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz, "Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA