Murat Çalık hastaneye sevk edildi
Son dakika... İBB soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye sevk edildi.
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Görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi.
Kanser tedavisi gören Çalık'ın, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunurken İzmir'e sevk edilmişti.
Çalık, 4 Nisan'da tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'nden İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.