Murat Çalık tekrar cezaevine sevk edilecek

Sağlık sorunları nedeniyle 45 gündür hastanede bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilecek.

Ne olmuştu?

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçmişte lösemi ile lenfoma tedavisi gören Çalık’ın cezaevindeki sağlık durumu giderek kötüleşti.

Tahlil sonuçlarına göre, yeniden kansere yakalanma sınırında olduğu belirtilen Çalık, bu süreçte 18 kilo kaybetti.

Cezaevi hastanesinde yapılan muayenede durumu “kritik” olarak değerlendirilen Çalık için tahliye önerildi. Ancak Adli Tıp Kurumu, bu önerinin aksine görüş bildirdi. Bunun üzerine Çalık, yeniden İzmir’de hastaneye yatırıldı.

İlk kemik iliği örneğinin yetersiz bulunması nedeniyle, biyopsi işlemi ikinci kez yapıldı. Hastanedeki tetkiklerin tamamlanmasının ardından yeni rapor hazırlandı ve Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu, Çalık hakkında kuruma iletilen ikinci hastane raporu oldu.

Karar henüz çıkmamış olmasına rağmen, Çalık’ın bugün itibarıyla yeniden cezaevine sevk edileceği öğrenildi. Adli Tıp, raporu inceleyerek Çalık’ın cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin nihai değerlendirmesini yapacak.