Murat Çalık'tan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Çalık'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum. Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün AYM’ye bireysel başvurumuzu yapacaklar” dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde tutulmasının sadece kendi açısından değil toplum vicdanı açısından da yaralayıcı olduğunu dile getiren Çalık, “Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.