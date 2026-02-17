Murat Dalkılıç gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Dalkılıç tutuklandı mı?

Uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga... Bugün yine birçok isim gözaltına alındı. Bu isimlerden biri de Murat Dalkılıç oldu. Olay gündem olurken aramalar bir hayli sıklaştı.

Murat Dalkılıç kimdir?

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası’nda tamamladı. Lise yıllarında profesyonel düzeyde basketbol oynadı; aynı dönemde müzikle de ilgilenmeye başladı. Genç yaşta barlarda gitar çalarak sahne deneyimi edindi. 15 yaşındayken kurduğu okul müzik grubunda solist olarak yer aldı.

Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da eğitim aldı.

Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı EP ile başladı. 2010 yılında “Merhaba” isimli ilk stüdyo albümünü yayımladı. Daha sonra sırasıyla “Bir Güzellik Yap” (2012), “Daha Derine” (2014) ve “Epik” (2016) albümlerini dinleyiciyle buluşturdu. Bu albümlerde yer alan çeşitli şarkılar müzik listelerinde yer aldı.

Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer aldı. 2014 yılında “Söyle Söyleyebilirsen” adlı yarışma programını sundu ve “Sil Baştan” adlı dizide rol aldı. Kariyeri boyunca Video Müzik Ödülleri ve Altın Kelebek Ödülleri kapsamında çeşitli ödüller aldı.