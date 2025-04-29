Murat Kurum: '2 bin 928 az hasarlı bina tespit ettik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 binanın incelendiğini ve 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

"Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Murat Kurum, 22 bin 89 binanın da hasarsız olduğunu açıkladı:

"İstanbul'da bugün itibarıyla;

25 bin 17 binayı inceledik.

22 bin 89 binanın hasarsız,

2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.

Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."