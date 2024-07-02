Murat Kurum, Mehmet Özhaseki'den görevi devraldı: İlk sözü kentsel dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bakan atanan Murat Kurum bugün görevi devraldı. Devir teslim töreni, Ankara'daki bakanlık binasında gerçekleşti.

Törende konuşan eski bakan Mehmet Özhaseki, siyasi kariyerindeki belediye başkanlıklarını anımstarak Erdoğan'ın daveti üzerine bakanlık yaptığını ifade etti.

'Giderken başınızın dik olması önemli'

Özhaseki, şöyle devam etti: "Şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Vicdanen müsterihim. Makamlara gelmekten ziyade giderken başınızın dik olması önemli. Rabbimin huzuruna yüz akıyla çıkmak çok önemli. Bir taraftan da görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım kardeşime devrediyorum. Yarım bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol yürüyüp ülkeye hizmet ettik. Kamu görevimi tamamlayarak ayrılıyorum."

Kentsel dönüşüm mesajı

Bakanlığa atanan Murat Kurum da Erdoğan'a teşekkür ederken, "Görev aldığım her işte amacım bizi kardeşi gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi İstanbul'un muradı oldum, depremde, selde koşturmaya gayret gösterdim. Bundan sonraki süreçte de yapacağım aziz milletim için yapmak olacaktır" dedi.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemiz deprem ülkesi, çok acılar yaşandı. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Sadece 11 ilimizde değil, bugün yaşadığımız sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılaması gereken her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir, Balıkesir'deki yangınlar.

'Belediyelerimizle iç içe olacağız'

Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli alanlarından bir tanesi. Yeşil alanlarımızı artıracak adımlarımızı da başta Sıfır Atık Projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyonda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnşallah aynı uyumu çok yüksek noktada göstermek üzere çevre konusundaki hassasiyetimizi artırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız. Biz de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız, el ele vereceğiz."