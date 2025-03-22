Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 131 sayfalık emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Gizli tanığın, seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıtıldığı iddiasına, Ongun "iftira" yanıtını verdi. Murat Ongun, ifade sırasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini de belirtti.

Gizli tanık ifadesi

Gizli tanık "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi" beyanlarında bulundu.

Ongun gizli tanıdığın beyanlarına ilişkin, "İftira" cevabını verdi.

"Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum"

Ongun, "Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusuna "Herhangi bir suç işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" dedi.

"Katıldığım herhangi bir ihale yoktur"

Murat Ongun kendisine sorulan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün, hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katıldınız mı veya herhangi bir ihale sürecinde bulundunuz mu? Katıldıysanız hangi ihalelere, hangi unvan ile katıldığınızı, ihalelerin nasıl sonuçlandığını açıklayınız" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"İBB Başkan Danışmanı hiçbir ihaleye katılmaz. İhale süreçlerinde de bulunmaz. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak katıldığım herhangi bir ihale yoktur. Çünkü Yönetim Kurulu Başkanları ihale yetkilisi değildir. Sadece Medya AŞ'ye gelir getirici az sayıda ihale bana imzaya gelir."

"İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalan"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 29 Ocak tarihinde alınan bir tanığın ifadesindeki şu beyanlar da Murat Ongun'a soruldu:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi açık hava reklam alanlarının kiralanması işini Kültür AŞ üzerinden yürütmektedir. Kültür AŞ bu alanların kiralanmasını bazen konsinye olarak bazen de ihaleyle üçüncü özel şirketlere vermektedir.

* İhalelerde misal vermek gerekirse 50 adet bilboard işi için verilen ihalede ihaleyi alan şirket 10 adet iş yapıyor ama 50 adetlik üretim, montaj ve söküm ücreti alıyor. Geriye kalan 40 tanenin ücreti de hiçbir işlem yapılmadan aracı kişilerle paylaşılıyor. Bu suretle büyük miktarda yolsuzluk yapılıyor.

* Asıl büyük yolsuzluk kiralama ve organizasyon kısmında mevcuttur. Burada da Kültür AŞ yine önceden belirlediği kişilere veya şirketlere bu işleri vererek kendi avantalarım da almak suretiyle yolsuzluklar yapılmaktadır. Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, İlbak Holding (İlbaklar), Subaşı ailesi ve şu an hatırlamadığım birkaç şirket daha vardır.

* Alt şirketlerde de naylon fatura, hesaptan çekip elden para teslimi gibi birçok kanuna aykırı işlemler yapılmaktadır.

Ongun, söz konusu beyanlara şöyle yanıt verdi:

* Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddialarının hepsi gerçek dışı ve yalandır.

* Somut örnek vermem gerekirse İlbak Holding'in geçmiş AK Parti döneminde ve bizim dönemde de olan aynı billboard sözleşmesi sürmektedir. Ek bir iş aldığından bilgim yoktur. Bunun dışındaki iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.

"Belediyeden alacağını alamayanlarla ilişkim yoktur"

Gizli tanığın CHP Kurultayı’na ilişkin şu iddiası da Murat Ongun’a soruldu:

* Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi. Örneğin Bursa CHP İl Başkanının oğlu İBB Kültür AŞ'de işe alındı.

* Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Ongun'a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder.

Murat Ongun yukarıdaki gizli tanık ifadesine yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

* Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla bir ilişkim yoktur.

Murat Ongun, CHP Kurultayı ile ilgili iddialara ise "İftira" dedi.

İmamoğlu'nun ifadesi

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı soruşturma kapsamında dün ilk kez ifade vermişti.

İmamoğlu, gizli tanık beyanlarıyla ilgili soruları "Bu soruyu muhatap almıyorum" diye yanıtlayıp, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.