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Murat Ongun'un iki avukatı gözaltına alındı

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Murat Ongun'un iki avukatı gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu BaşkanI Murat Ongun'un iki avukatı gözaltına alındı.

Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın “yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamaları ile gözaltına alındığını öğrendili. Günel ve Akalın'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ