Murat Övüç neden gözaltına alındı? (Murat Övüç kimdir?)
Sosyal medya fenomeni şarkıcı Murat Övüç'ün gözaltına alındığı bildirildi. Övüç'ün başörtü takarken kavda aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alındığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni şarkıcı Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.
Ekol TV'den Hakan Mutlu'nun haberine gören Övüç hakkındaki soruşturma 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla başlatıldı.
Övüç hakkındaki soruşturma, başörtüsü taktığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından geldi.
Murat Övüç kimdir?
Van’da 1968'de doğan Murat Övüç, İstanbul'da Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Sosyal medya paylaşımları ve şarkıcı kimliğiyle tanınan Övüç, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.