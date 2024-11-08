Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U.U., bugün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan E.U.U. ameliyata alındı.

Antalya Valiliği'nin yazılı açıklamasında yaralı olarak bulunan E.U.U.'nun intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medyadan oğlunun son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Uysal şunları yazdı: "Oğlum E.'yle ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."