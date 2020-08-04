Murtaza Çelikel vefat etti

04 Ağustos 2020

İstanbul Sanayi Odası’nda uzun yıllar meclis üyeliği ve meclis başkanvekilliği görevlerinde bulunan iş insanı Murtaza Çelikel, yaşama veda etti. 1969-1985 yılları arasında kimya meclis komitesinde görev alan, 1981-1984 arasında da meclis başkanvekilliği yapan Çelikel, İSO camiasına değerli katkılar sunmuştu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayiye bakışıyla, kendine has tarzı ve ilkeli duruşuyla İSO'da ve sanayi camiamızda gündem olan farklı görüşleriyle yıldız bir ismi, sanayimizin duayen isimlerinden Sayın Murtaza Çelikel’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ülke ekonomisini ve sanayinin değerlerini öne alan bir büyüğümüzdü. Gerçek bir İSO aşığıydı” dedi. Bahçıvan, “Yapmış olduğumuz sohbetlerdeki yönlendirmeleri ve kıymetli fikirleri, çok önemli değerler olarak hayatımda kalacaktır. Sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Gazetemiz yazarı Osman Ulagay da Murtaza Çelikel’in sıra dışı bir işadamı olduğunu dile getirerek, “12 Eylül askeri yönetiminin ekonomi bakanı Turgut Özal’ın iş dünyasında tepki çeken çıkışları karşısında hemen herkes suskunluğunu korurken tepkisini açıkça ifade etme cesaretini gösteren tek işadamı, o dönemde İSO Meclis Başkanvekili olan Murtaza Çelikel olmuştu. Murtaza Bey’in iş dünyasında çok fazla rastlanmayan bir diğer özelliği de doğal bir espri yeteneğine sahip olması ve en vurucu eleştirilerini bile esprili bir dille ifade etmesiydi” dedi.

Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti onursal üyesi olan Çelikel’in cenazesi, yarın Levent Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.