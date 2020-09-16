Muş Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bakan Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.