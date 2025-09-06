Resmi Gazete yayınlandı: İşte öne çıkan atama ve görevden alma kararları

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı.

Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

5 üniversiteye rektör

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 5 üniversiteye yeni rektör atandı.



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci,

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi,

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.



Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Diğer atama ve görevden alma kararları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.



- Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliğine İlhami Giray Şahin görevlendirildi.

- Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişlerinden Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan atandı.

- Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berker Özkan, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Güvey ile Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Bademler getirildi.

KÜLTÜR, ÇEVRE VE AİLE BAKANLIKLARI...

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.



- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan Özmen ve Dursun Uyar, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Yüksek Fen Kurulu üyesi Mustafa Bakır, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.



- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın getirildi.



- Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu görevden alınırken, Bakanlıkta açık bulunan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz ile Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı.