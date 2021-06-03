Musa Orhan olayı nedir? Musa Orhan davasında son durum

İpek Er'e nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında dava açılan Musa Orhan, geçtiğimiz günlerde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Musa Orhan olayı olarak anılan ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın son duruşmasında Musa Orhan'ın avukatının İpek Er'in babasına yönelik suçlamaları tepki çekti.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına İpek Er'in ailesi, Diyarbakır, Batman, Siirt baroları, HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Nuran İmir ve Sıddık Taş ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, sanık Musa Orhan ve avukatları da Ankara'dan Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya SEGBİS'ten bağlanan Musa Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babası Fuat Er'e yönelik suçlamalarda bulundu ve "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" dedi. Musa Orhan'ın avukatının bu ifadeleri sosyal medyada da büyük bir tepki topladı.

Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürerek, İpek Er'in "töre cinayetine kurban gittiğini" iddia etti. Orhan daha sonra da "susma hakkını kullanmak istediğini" söyledi.

Musa Orhan davası 16 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

Musa Orhan olayı nedir, ne olmuştu?

Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğrayan İpek Er, Batman'da intihar girişiminde bulunmuş, bir ay yoğun bakımda kalmasının ardından tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Er'in hayatını kaybetmeden önce, babası Fuat Er ile birlikte 7 Temmuz 2020 tarihinde Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş, Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından Musa Orhan cezaevine gönderilirken, avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş'un itiraz ettiği tutuklama kararının kabul edilmesi ile tahliye edilmişti.

Jandarma Genel Konutanlığı da olayın ortaya çıkmasının ardından Musa Orhan'ın açığa alınması kararı vermişti.

Cinsel saldırıya uğrayan İpek Er, mektubunda Musa Orhan ile arasında geçenleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."

İpek Er'in ifadesi

İntihar etmeden bir hafta önce savcılığa şikayette bulunan genç kızın ifadesinde ise şu detaylar yer almıştı:

"Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. 'Benimle kaçar mısın' diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. İkna olması için valizimi kendisine teslim ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Ben hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. 3 gün geçtikten sonra abim, kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt'e geldim. Siirt'te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak öğretmenevinde kaldım. Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa'ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt'e gelerek 3 gün Büyük Otel'de kaldım. Ardından beni aldı ve arkadaşının evine götürdü. 1 gece orada kaldım. Yalnızdık. Kaldığımız süre zarfında kendi rızamla bir müddet seviştim. İlişkiye girmek istedi. Ancak evlenmeden olamayacağını söyledim. Ertesi gün akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana 'Benimle ol, yarın nikâh kıyalım' dedi. Ben de alkolün etkisi ile gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı. Öğlen vakti panik bir şekilde gelerek, kendi ikâmetine götürdü. Bir müddet sonra panik şekilde geldi.

Beni İzmir'e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir'e gittim. İndiğimde Musa'yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt'e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne de sordu. Beni evlenmek vaadiyle kandırarak alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli ismini Musa Orhan olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikâyetçiyim. Yaşadığımız cinsel birliktelik zorla ve istemeden alkolün etkisi ile ve gücümün kendisine yetmemesi nedeni ile zorla olmuştur. Ancak ertesi sabah kendisi ile yaşadığımız birliktelik kendi rızam dahilinde olmuştur. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum."