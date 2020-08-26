Musa Orhan olayı nedir, neden serbest bırakıldı? Musa Orhan kimdir?

26 Ağustos 2020

İpek Er'e yönelik nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan serbest bırakıldı. Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğrayan İpek Er, Batman'da intihar girişiminde bulunmuş, bir ay yoğun bakımda kalmasının ardından tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta hakkında tutuklama kararı verilen Musa Orhan, cezaevine konmuştu. Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş’un itiraz ettiği tutuklama kararı kabul edildi ve mahkeme Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi.

Avukatının kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürerek serbest bırakılmasını talep ettiği Musa Orhan için Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmede bulundu ve Avukat Mehmet Erkan Akkuş'un itirazlarını yerinde görerek Musa Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Kararın cezaevine ulaşmasının ardından Musa Orhan serbest bırakıldı.

Musa Orhan kimdir?

Musa Orhan'ın adı ilk olarak 18 yaşında intihar eden İpek Er'in mektubuyla duyuldu.

Musa Orhan olayı nedir?

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra Batman'da intihar girişiminde bulunmuş, bir ay yoğun bakımda kalmasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirnişti.

Er ve babası 7 Temmuz'da Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş, Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılmıştı. Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan'ın açığa alınması kararı vermişti.

Cinsel saldırıya uğrayan İpek Er, mektubunda Musa Orhan ile arasında geçenleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."

İpek Er'in ifadesi

İntihar etmeden bir hafta önce savcılığa şikayette bulunan genç kızın ifadesinde ise şu detaylar yer almıştı:

"Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. 'Benimle kaçar mısın' diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. İkna olması için valizimi kendisine teslim ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Ben hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. 3 gün geçtikten sonra abim, kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt'e geldim. Siirt'te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak öğretmenevinde kaldım. Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa'ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt'e gelerek 3 gün Büyük Otel'de kaldım. Ardından beni aldı ve arkadaşının evine götürdü. 1 gece orada kaldım. Yalnızdık. Kaldığımız süre zarfında kendi rızamla bir müddet seviştim. İlişkiye girmek istedi. Ancak evlenmeden olamayacağını söyledim. Ertesi gün akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana 'Benimle ol, yarın nikâh kıyalım' dedi. Ben de alkolün etkisi ile gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı. Öğlen vakti panik bir şekilde gelerek, kendi ikâmetine götürdü. Bir müddet sonra panik şekilde geldi.

Beni İzmir'e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir'e gittim. İndiğimde Musa'yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt'e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne de sordu. Beni evlenmek vaadiyle kandırarak alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli ismini Musa Orhan olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikâyetçiyim. Yaşadığımız cinsel birliktelik zorla ve istemeden alkolün etkisi ile ve gücümün kendisine yetmemesi nedeni ile zorla olmuştur. Ancak ertesi sabah kendisi ile yaşadığımız birliktelik kendi rızam dahilinde olmuştur. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum."

Sosyal medyada tepki büyüyor

Sosyal medyada Musa Orhan'a olan tepkiler her gün artıyor. Pek çok kullanıcı #MusaOrhanTutuklansın hashtag'i ile olaya dair fikirlerini paylaşırken, Musa Orhan'ın serbest bırakılmasına tepki gösteriyor.