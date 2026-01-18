Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi
İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.
İYİ Parti, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu, 1180 delegenin tamamının oyunu alarak, ikinci kez genel başkanlığa seçildi.
Kurultay kapsamında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA