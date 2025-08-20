Müsavat Dervişoğlu sağlık durumu nasıl? Müsavat Dervişoğlu'nda ne tümörü var?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta rahatsızlığından dolayı hastaneye gitti. Dervişoğlu'nun burnunda tümör tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Dervişoğlu'nun ameliyatının iyi geçtiği öğrenildi ve 5 gün istirahate çekildi. Genel Başkan'ın son durumunu merak edenler "Müsavat Dervişoğlu sağlık durumu nasıl" diye soruyor.

Müsavat Dervişoğlu sağlık durumu nasıl?

Gazeteci İsmail Saymaz, Müsavat Dervişoğlu'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Saymaz "İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnundaki rahatsızlıktan ötürü hastaneye gitti. Burnunda tümör tespit edildi. İyi huylu olduğu anlaşılan bu tümör ameliyatla alındı. Evde beş gün istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine başladı. Dervişoğlu’na geçmiş olsun" dedi.