Müsavat Dervişoğlu'ndan genel af iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul 3. Bölge teşkilat mensuplarıyla buluştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ı TBMM grup kürsüsüne davetini anımsatan Dervişoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Öcalan’ın Suriye’de; Suriye Demokratik güçlerini, Suriye’nin kuzeyinde YPG’yi ve PYD’yi istediği gibi sevk ve idare edebileceğini düşünmek akıl dışılıktan öte, bir milli delilik alametidir. Bu ülkeyi yönetenlerin delirmişliğinin ifadesidir. Hatta üstüne üstlük bir de Öcalan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşınarak, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapmasını temenni etmek; Türk milliyetçiliği davasının mayasıyla günümüze gelmiş siyasi partilere ve o siyasi partileri yönettiği iddiasında bulunanlara zulümdür, utançtır.

Öcalan Ankara’nın herhangi bir semtinde oturmuyor

İmralı'da hükümlü bir cani başının TBMM’ye getirilerek şerefli kürsüden millete ya da partisine hitap ettirilmeye kalkışmasının ardından yatan gerçek acaba ne olacaktır? Öcalan Ankara’nın herhangi bir semtinde oturmuyor. Abdullah Öcalan İmralı’da tutuklu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelebilmesi için umut hakkından yararlanabilmesi için öncelikle serbest bırakılması icap ediyor. Biz İYİ Parti olarak bütün dava arkadaşlarımızın direnciyle açık ve net olarak ifade ettik. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden o cani başı TBMM’ye giremez dedik. Ama gördük anladık ki iş başka yerlere doğru evriliyor.”

'Bir genel affa geçit vermeyeceğiz'

Bütün bunların arkasında bir genel af planlaması olduğunu iddia eden Dervişoğlu, “Bu planı yapanlara sesleniyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Devleti yönetenler ve onlarla birlikte hareket edenler Öcalan’ın serbest bırakılmasından özel bir muratları var ise ve terörün sonlandırılması için Öcalan’ın serbest kalmasının gerekliliğine vurgu yapıyorlarsa o zaman buradan sesleniyorum. Gücün yetiyorsa Recep Tayyip Erdoğan senin yetkin var Abdullah Öcalan'ı istediğin zaman affedebilirsin ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel affa geçit vermeyeceğiz.

FETÖ’cüler, uyuşturucu kaçakçıları, çete liderleri serbest bırakılacak

Çünkü bu affa geçit vermek demek; Türkiye’nin başına büyük belalar ören Fethullah Gülen terör örgütü yüzünden ve o terör örgütüne bağlılıkları yüzünden hapishanelerde olan FETÖ’cüleri de dışarıya çıkaracak, Türkiye’nin başına bela olmuş uyuşturucu kaçakçılarını da dışarı çıkaracak. Türkiye'nin ırzına, namusuna göz dikmiş çetelerin yöneticileri ve üyelerini de dışarıya çıkaracak. Eğer bu af planı şayet kuvveden fiile düşünceden eyleme dönüşecek olur ise Sinan Ateş’in katilleri de onların ayaktaşları da serbest bırakılacak. Bu tezgâha düşmeyeceğiz. Bu planın yaşama geçirilmesine asla ve kata müsaade etmeyeceğiz.”