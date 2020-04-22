MÜSİAD Başkanı Kaan: 100 yıl öncenin heyecanını geleceğin umudunu taşıyoruz

22 Nisan 2020

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla egemenliğin millete ait olduğunun tüm dünyaya haykırıldığı ve tarih sayfasında, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu temsil eden kutlu gündür. Aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu gün, milletçe sarılmaya, birlik olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu zamanlarda, bizlere bir kere daha umut aşılayan bir nefes olmaktadır.

COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyon gereği birbirimizden uzak düştüğümüz bu günlerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her şeye rağmen buruk geçirmeyeceğiz; fiziki mesafelerin, bizleri kalben uzaklaştırmasına izin vermeden, bir aradaymışçasına coşkuyla, sevgiyle kutlayacağız.

En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı, geleceğe duyduğumuz heyecanla, umutla yetiştirirken, bizler de büyükler olarak üzerimize düşen görevleri bir kere daha hatırlıyor, sorumluluklarımızın bilinciyle onlara daha adil, daha güzel bir dünya bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bizler iş insanı olmanın yanı sıra, bu milletin birer evladı olarak, yetiştiğimiz topraklara vefa borcumuz olduğunu biliyoruz. Bu farkındalıkla, içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı günlerde, daha çok çalışarak, üreterek ve başta yakın çevremiz olmak üzere tüm milletimize umut aşılayarak yolumuza devam etmeyi de borç biliyoruz. Bizler, 100 yıl öncenin heyecanını, geleceğin umudunu her zaman içimizde taşıyoruz.

Atalarımızın, yaşanan bin bir zorluğa, üzerimize yönelen kötü emellere rağmen ümidini yitirmeden bu topraklara sahip çıktığını bir an dahi unutmadan, bu günlerin de geçeceğine, yine ferah günlerde geleceğe hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz. Bu inancı, ülkemizin bütün güzel insanlarıyla paylaştığımızı ve yalnız olmadığımızı biliyor, bunun iç huzuruyla yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, geleceğimizin anahtarı olan çocuklarımıza sevgiyle sarılıyorum.