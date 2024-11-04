MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Yabancı işçiye yeni düzenleme geliyor

Çalışan bulmakta zorlandıklarının altını çizen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, İçişleri Bakanlığı'nın 'yabancı işçi' konusunda yaptığı çalışmadan bahsetti. Asmalı, Bakanlığın atmaya hazırladıkları adımı çok yakında kamuoyuyla paylaşmaya hazırlandıklarını ve yabancı işçiye yeni düzenlemenin kısa süre sonra geleceğini belirtti.

Devlet tarafından verilen sosyal yardımlara da değinen Asmalı, üçte birinin hedefine ulaşmadığı için toplumda sorun yarattığını belirtirken, "Sosyal yardımlar çok abartılı yatan adama değil, çalışan adama destek olarak verilmeli" dedi.

Enflasyonla asgari ücreti de değerlendiren Asmalı: "Enflasyon beklentinin üzerinde geldi; bizim yıl sonu öngörümüz 43-45 bandında... Asgari ücret ise dengeyi gözetecek oranda olmalı, yılda 1 kez yapılmalı ve ara zam isverenin inisiyatifinde olmalı. Bölgesel asgari ücreti masaya getirmek büyük önem taşıyor."