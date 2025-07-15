MÜSİAD Bursa Başkanı Şenocak’tan 15 Temmuz mesajı

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Şenocak, mesajında darbe girişimlerinin Türkiye’nin gelişimi ve ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Darbelerin temel amacının servet ve gelir transferi olduğunu belirten Şenocak, "Askerî veya sivil tüm darbelerin en temel amacı, kaynak, servet ve gelir transferidir. Örneğin, 12 Eylül 1980 darbesinin özellikle gelir dağılımı üzerinde derin bir hasara yol açtığı bilinmektedir. Aynı şekilde, 28 Şubat sürecinde yaşanan banka hortumlamaları ve yolsuzluklar da bu amaca hizmet etmiştir. Tüm bu süreçler, Türkiye’yi 2001’deki büyük ekonomik krize sürükleyen başlıca etkenler arasında yer almıştır" ifadelerini kullandı.

"Ciddi ekonomik maliyeti oldu"

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şenocak, “15 Temmuz’da hedef alınan; 2013’te IMF’ye olan borcunu ödemiş, 27 çeyrektir pozitif büyüme kaydetmiş, finansal ve mali disiplinini sağlamlaştırmış, büyük projelere hazırlanan güçlü bir Türkiye ekonomisiydi” dedi.

Şenocak, darbe girişiminin ardından uygulanan ekonomik politikaların piyasalarda hızlı bir toparlanma sağladığını ifade etti. Ancak, bu sürecin ciddi ekonomik maliyetleri olduğunu da belirtti. İlk belirlemelere göre darbe girişiminin yaklaşık 300 milyar lira gibi bir ekonomik fatura oluşturduğunu aktaran Şenocak, bu maliyetin alt sektörler üzerindeki etkileriyle birlikte daha da arttığını tahmin ettiklerini söyledi.

"FETÖ beşeri sermayemizi de hedef almıştır"

Şenocak, açıklamalarına şöyle devam etti:

Elbette 14 Temmuz 2016 tarihinde 2,87 seviyesinde olan döviz kurunun darbe girişimi sonrası 3’ü aşması, piyasalarda oluşan satış baskısı, üretim ve ekonomik aktivitenin aksaması gibi etkenler, 15 Temmuz’un yarattığı ekonomik tahribatı daha da artırmıştır. O yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2 oranında daralmıştı.Bugün geldiğimiz noktada, tüm bu maliyetlerin son 20 yılda elde edilen ekonomik kazanımları gölgeleyemediğini görmekteyiz. Bu bağlamda 15 Temmuz’da iradesine sahip çıkan Türk milletinin koruduğu şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisidir.

FETÖ terör örgütü, ekonomik kapasitemizi tahrip ettiği kadar beşerî sermayemizi de zehirlemeye çalışmış ve hedef almıştır. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde FETÖ’nün bu hain darbe girişimini sonuçsuz bıraktığı gibi istiklal ve istikbalimizi hedef alan karanlık planlarını da bozmuştur.

MÜSİAD, her zaman millî iradenin yanında yer almış, darbelerle ve darbecilerle; FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle ve uzantılarıyla mücadele etmiştir. Bundan sonra da duruşumuz, demokrasiden ve millî iradeden yana olmaya devam edecektir.

15 Temmuz, ülkemiz için bir milat olmuş, aziz milletimiz vatan sevgisinin ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiş ve darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatan için can veren başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."