MÜSİAD ile Aile Bakanlığı arasında protokol imzalandı: Evlenecek çalışanlara destek

"Aile Yılı" kapsamında MÜSİAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 1+1 yıllık “Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokole göre, MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacak.

Söz konusu destekler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/5. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80/b bendi uyarınca gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacak. Çalışanlara sunulan bu katkılardan herhangi bir vergi ve prim kesintisine gidilmeyecek.

Projeye 1.025 firma katılım gösterirken; 300 bini aşkın çalışanda doğrudan etkilendi.

1 milyar TL katkı sağlanacak

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir konuyla ilgili yaptığı konuşmada, güçlü ailenin devletin sigortası olduğuna vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu.

"Bazen bir çalışma arkadaşınızın gözlerinde ‘Eşim doğum yapacak, acaba yetişebilir miyim?’ telaşını görürsünüz. Ya da yeni evlenecek bir gencin ‘Acaba yuvamı nasıl kurarım?’ kaygısını hissedersiniz. İşte bugün burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince, o yüreklerdeki endişeyi huzura dönüştürecektir. Bir evin ocağında tüten huzur, bir milletin geleceğine yansıyan ışıktır.”

Başkan Özdemir, projeye katılım sağlayan 1.025 firmanın; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca, bu uygulama sayesinde 1 yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

"Aile kurumunu daha dirençli kılıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, sunulan desteklerle aile kurumunun daha dirençli kılındığına vurgu yaptı:

"Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olacak ailelere sunduğumuz desteklerle aile kurumunu daha dirençli kılıyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, iş dünyasında aile dostu ekosistemin yaygınlaşmasına öncülük edecek. MÜSİAD ile hayata geçirilen bu örnek modelin tüm iş dünyasına yayılmasını temenni ediyoruz.”