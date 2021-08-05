Müsilajla mücadele için TÜBİTAK çağrısına 158 başvuru yapıldı

Canan SAKARYA

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajla mücadele için oluşturulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu’nun başkanlığını yürüten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK üzerinden yaptıkları çağrıya 158 başvuru yapıldığını açıkladı. Doğrudan bireysel başvuralar dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden gelen çözüm önerileri de bulunduğunu ayrıca yurt dışındaki firmalardan da gelen teknoloji önerileri olduğunu kaydeden Mandal, bu başvuruları değerlendirmeye başladıklarını, 11 Ağustos’ta sonuçlandıracaklarını söyledi. Denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’na bilgi veren Mandal, Bilim ve Teknik Kurulu’nca 7 ana başlık altında da 30 hedef belirlendiğini ve 4 çalışma grubu oluşturulduğunu belirterek, çalışmaları bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

İleri arıtmanın maliyeti 1 milyar dolar

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, Marmara Denizi’nin kaldırabileceği maksimum kirlilik yükünün şimdiye kadar tespit edilmemiş olduğuna dikkat çekerek, öncelikle kirlilik yükünün tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Keskinler, bugün atık su arıtma tesislerini ileri arıtmaya getirmek için yaklaşık 1 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bu tesislerin yapım ve işletmeye alınma sürelerinin ise 3 yıldan aşağı olmadığını belirtti. Marmara Bölgesinde günde 9,8 milyon metreküp soğutma suyu kullanıldığını ve Marmara Denizi’nin 2,5 derece daha ısınmasının nedeninin bu olduğunu kaydeden Keskinler, bunun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Keskinler, “Marmara Denizi’ni atıklarımızı atacak bir yer olarak görmekten uzaklaşmadığımız sürece müsilaj problemi her yıl veya tekrarlanan aralıklarla karşımıza çıkacak” dedi.

Midye ihracatı tehdit altında

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin balıkçılığa tamamen kapanmasını doğru bulmadığını belirterek, balıkçılığın istihdam boyutuna dikkat çekerek sürdürülebilir balıkçılığa geçilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Artan müsilaj nedeniyle yaşananları anlatan Sarı, müsilajın midye yetiştiriciliğini de olumsuz etkilediğini belirterek,” Kapıdağ Yarımadası çevresinde Türkiye için yepyeni bir sektör doğuyor. Midye yetiştiriciliği girdi maliyetleri çok düşük ama getirisi çok yüksek, ihracat potansiyeli olan bir alan ancak şimdi müsilajdan dolayı tehdit altında” dedi. Müsilajın turizm, balıkçılık sektörü dışında denizcilik sektörü ve gemileri de olumsuz etkilediğini ifade eden Sarı, gemi filtrelerini tıkadığı, gemilerin boyalarında önümüzdeki yıllarda bakım maliyetinin yükselteceğini söyledi. Sarı, sıcaklık artmaya devam ettiği için müsilajla bundan sonra daha çok karşı karşıya kalınacağını belirterek, “Kirlilik yüklerini azaltmamız lazım. Bunları azaltmadığımız sürece müsilaj oluşumu önümüzdeki yıllarda devam edecek” dedi.