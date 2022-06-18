Musk’ın paylaşımı gündem oldu
Tesla'nın CEO’su Musk'ın sosyal medya hesabından yaptığı '1453' paylaşımı gündem oldu.
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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.
Musk’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
June 17, 2022
Musk, paylaştığı görsele, "Did I lock the gate?" (Kapıyı kilitledim mi?) diye yazdı.
Musk'ın paylaşımı yüz binlerce etkileşim alırken, çok sayıda Türk kullanıcı da gönderiye yorum yaptı.