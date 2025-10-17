Muş'ta DEAŞ operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne fon sağlama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 57 fişek, 98 mermi, toplatma kararı bulunan 15 kitap, 6 broşür, örgütsel doküman, 2 bilgisayar kasası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ayrıca "sözde medrese"deki 12 çocuk, ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yönlendirildi.