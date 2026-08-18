Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

Geçtiğimiz nisan ayında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamayı yapan Bozbey, "Hakkımdaki hukuki süreç devam ederken siyasi kimliğimin de bu sürecin bir parçası haline gelmesini doğru bulmuyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Gerçeğin ve adaletin, siyasi değerlendirmelerden bağımsız olarak hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Bursalı hemşehrilerim benim neden bu suçlamalara maruz kaldığımı çok net biliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'de uzun yıllar siyaset yaptığını ve geçmişini yok saymadığını belirten Bozbey, parti yöneticilerinin kendisi hakkındaki değerlendirmelerinin kamuoyu önünde tartışılmasını eleştirdi.

Açıklamasında, "Yıllarımı verdiğim bir siyasi yapının içinde, hakkımdaki hukuki süreç devam ederken bu tartışmaların bir parçası olmayı ve bu yaklaşımı kabul etmeyi doğru bulmuyorum. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerini kullanan Bozbey "Hakkımdaki, iftiralara, yalanlara dayanan bu hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum" dedi.

Bozbey açıklamasının devamınde şu ifadelere yer verdi:

"Bu kararımı bir siyasi manevra olarak değil, içinde bulunduğum koşullarda doğru olduğuna inandığım bir sorumluluk olarak görüyorum. Bursalı hemşehrilerimin sandıkta ortaya koyduğu irade benim için her türlü siyasi hesabın üzerindedir.

Kendimi hukuk önünde savunmaya devam edeceğim. Bugüne kadar yaptığım hizmetlerin ve attığım her adımın hesabını verdim ve vermeye de devam edeceğim. Başım dik, alnım açık, verilemeyecek hesabım da yok.

Ve benim inancım, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağı yönündedir. Çünkü inanıyorum ki siyasetin gürültüsü bir gün diner; geriye gerçekler, belgeler ve adalet kalır."