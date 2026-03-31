Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları devam ederken bugün 55 kişi gözaltına alındı.

Bu isimlerden biri de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Flaş gelişme sonrası sıkça "Mustafa Bozbey gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı", "Mustafa Bozbey kimdir" soruları artmaya başladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu olan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu toplam 59 şüpheli şahıs hakkında Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mustafa Bozbey'in eşi ve kızı da dahil olmak üzere 55 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Şüphelilerin ev iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında da arama yapılmaya başlandı.

Mustafa Bozbey kimdir?

1962 yılında Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde doğan Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü 1984 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olan Bozbey, kendi şirketini kurarak hayatına devam etti.

18 Nisan 1999 tarihinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Bozbey, Nilüfer İlçesi'nin üçüncü belediye başkanı oldu.

28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday olan Bozbey, seçime bu kez CHP'den girdi.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Bozbey, oyların yüzde 47.62'sini alarak belediye başkanı seçildi.

8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 17. Başkanı oldu.