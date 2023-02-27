Mustafa Elitaş: Birinci sıradaki gündemimiz EYT

Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana çalışmalarına ara vermek durumunda kaldığını hatırlattı.

TBMM Genel Kurulunun çalışmalarına yarın başlayacağını ifade eden Elitaş, birinci sıradaki gündemlerinin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifi olacağını söyledi. Elitaş, teklifin, siyasi parti gruplarının katkı sağlaması halinde yarın, normal görüşme prosedüründe ise çarşamba günü yasalaşabileceğini belirtti.

Borç yapılandırma teklifinde depremzedelere yönelik düzenleme olacak

Mustafa Elitaş, daha sonra kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin teklifi görüşeceklerini aktardı.

Bir soru üzerine Elitaş, teklife, depremzedelere yönelik olarak veraset intikal vergisini içeren önergeler vereceklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, deprem bölgesinde bir işverenin işçisine 50 bin liraya kadar yaptığı nakdi yardımın ücret sayılmaması, bu nedenle vergi ve sigorta primine tabi olmamasına yönelik düzenleme de yapacaklarını açıkladı.