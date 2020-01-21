Mustafa Koç, vefatının 4’üncü yılında kabrinde anıldı

21 Ocak 2020

Koç Ailesi’nin üçüncü kuşak üyesi Mustafa Koç’un vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Koç Holding ’in üçüncü kuşaktan gelen ilk yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Koç, 21 Ocak 2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etmişti. Mustafa Koç'un vefatının yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törene, Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri, çalışanları, bayileri ve sevenleri katıldı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, törende bir konuşma yaptı. Mustafa Koç'un, kendilerine ve tüm çevresine inanç aşılayan, güç, güven ve ilham veren, vizyon sahibi bir lider olduğunu söyleyen Levent Çakıroğlu, “Mustafa Koç neye el attıysa büyük bir tutku ve başarıyla yaptı” dedi.

"Kalplerimizde yaşayacak"

Çakıroğlu konuşmasında şunları kaydetti: "Kendisiyle tanışma şansı bulan herkesin sadece saygısını değil, aynı zamanda sevgisini de kazandı. Alçak gönüllüydü, tertemiz bir kalbi vardı, vicdan sahibiydi. Dürüst ve samimiydi. Kendisini rahmetle yad ettiğimiz her an, onu bu güzel özellikleriyle hatırlıyoruz. İsmi, hayatına dokunduğu her insanda, topluluğumuzun tarihinde ve geleceğinde ancak hepsinden de önemlisi, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Kendisini sevgi, saygı, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz."

Bu arada Koç Holding tarafından kurumun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü her geçen gün derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç'u saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Koç'un gönül verdiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından ise "Ülkemize ve Türk sporuna birçok katkıda bulunmuş, Çubuklu'ya olan sevgisi ile kalplerimizde yer edinmiş olan değerli iş insanı Mustafa V. Koç'u vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımı yapıldı.

2003’te Koç Holding YK Başkanlığı'na getirilmişti

1960 yılında doğan Koç Ailesi’nin 3. kuşak üyesi Mustafa Koç, İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u bitirdikten sonra ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1984’te mezun oldu. Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, 1992 yılında Koç Holding'e geçerek sırasıyla başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütürken, 2003'ten ölümüne kadar olan dönemde holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Aff airs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.

İş ve sosyal yaşamında örnek isim oldu

İş hayatında ortaya koyduğu başarılı performansının yanı sıra sportif faaliyetlere ilgisiyle tanınan Mustafa Koç, gerek aile yaşantısında gerekse sosyal hayatında duruşu ile her zaman örnek gösterildi. Çalışanlarının elveda mavi gözlü, güler yüzlü patron" diyerek uğurladığı Koç'un, "Anı yakalamak, hayatın anlardan ibaret olduğunu gösteriyor. Ne olacağımızı bilmiyoruz, bu yüzden de her anımız çok kıymetli" sözü ölümünün ardından geçen

4'üncü yılda en çok hatırlanan cümleleri arasında yer alıyor.