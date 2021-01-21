Mustafa Koç vefatının 5. yılında anıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016’da hayatını kaybeden Mustafa V. Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Pandemi kurallarına uyulduğu belirtilen anma törenine, Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ile sevenlerinin katıldığı kaydedildi.



Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, anma töreninde yaptığı konuşmada, “Mustafa Bey; çevresindekilere heyecan ve umut aşılayan, yaşama ve topluma değer katan, vizyon sahibi, hayatı seven, ilham veren bir liderdi. Hep en iyisini yapma gayretinde oldu. Ama ne yaparsa yapsın, vicdanının sesini dinledi. Alçakgönüllüydü, samimiydi. Hayatına dokunduğu herkesin saygısının yanında sevgisini de kazandı. Kıymetli hatırasını yüreğimizde yaşatacak, bize miras bıraktığı liderlik vizyonunu Koç Topluluğu'nu daha da ileri taşıma gayretimizde rehber kabul edeceğiz. Mustafa Bey’i, ayrıca 7 yıl önce yine Ocak ayında aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Nusret Arsel’i ve huzurlarında bulunduğumuz Koç Ailesi’nin ebediyete intikal etmiş tüm fertlerini rahmetle ve özlemle anıyorum. Nur içinde yatsınlar.” ifadelerini kullandı.

Koç Holding'in Twitter hesabından ise, "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü halen en derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç’u sevgi ve özlemle anıyoruz." mesajı paylaşıldı.