Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç, vefatının 6. yıl dönümünde anıldı.

Kanlıca'daki evinde spor yaparken kalp krizi geçiren, ilk müdahalesi Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne sevk edilen ve 21 Ocak 2016'da hayata veda eden Koç için Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında anma töreni gerçekleştirildi.

Koç Holding’den yapılan açıklamada, salgın kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenlerinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, şunları kaydetti:

“Mustafa Bey’i ebediyete uğurlayışımızın 6’ncı yıl dönümü münasebetiyle bir aradayız. Hayatı çok seven ve hayatına dokunduğu herkes tarafından da çok sevilen bir insanın ardından, daha dün gibi hatırladığımız anılarıyla aramıza bunca yılın nasıl girdiğine şaşırmamak elde değil… Kuşkusuz Mustafa Bey’i bu kadar erken kaybetmiş olmanın acısını hâlâ içimizde hissediyoruz. Ancak, kendisini rahmetle yâd ettiğimiz her zaman, yüzümüzde sevgi, saygı ve minnet dolu bir tebessüm de beliriyorsa, bu onun cömertçe paylaştığı pozitif enerjisiyle yüreklerimizde yaşadığının da bir göstergesidir. Mustafa Bey, vizyoner ve güçlü bir lider olduğu kadar, alçakgönüllü ve samimiydi de. Tertemiz bir kalbi vardı; aldığı her kararı vicdanıyla tarttı. İlham verici kişiliğiyle Koç Topluluğu’nun tarihinde iz bıraktı, geleceğine de ışık tutmayı sürdürecek. Kıymetli hatırasını hep birlikte yaşatacağız.”

Koç için hazırlanılan belgesel

Koç Holding’in resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, “Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü hâlâ en derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç’u sevgi ve özlemle anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tweette, merhum Mustafa Koç için hazırlanılan belgeselin “https://www.youtube.com/watch?v=FOihol0sfHk” adresi de paylaşıldı.

İş disiplini, heyecanı, sevecenliği, sıcak ve mütevazi kişiliği ile kendisinden söz ettiren Koç'un anısına yapılan belgeselde ailesi, dostları ve çalışanları Koç ile ilgili anılarını anlattı.

Bu arada, Koç Holding'in Bizden Haberler Dergisi'nin son sayısında merhum Mustafa Koç'un şu sözlerine yer verildi:

"Hepimizin dileği; zamanın ruhuna uygun, tüm seslerin ve renklerin zenginlik olarak algılandığı, bir arada huzur ve refah içinde yaşayabileceğimiz, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakabileceğimiz bir Türkiye. Bu ülke hepimizin ülkesi ve gücümüzü aldığımız bu güzel ülkeye sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Bu tarafsızlık içinde ülkemiz meseleleriyle her zaman ilgili ve her zaman katılımcı olduk, gelecekte de böyle olmaya aynen devam edeceğiz."

Koç'un özgeçmişi

Mustafa Koç, lise öğrenimini 1980 yılında İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'da tamamladıktan sonra, ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden 1984 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında Koç Holding'e geçen Koç, çeşitli görevlerin ardından 2003 yılından vefatına kadar holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.

Koç, ayrıca Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi olup, sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesiydi. Mustafa Koç, 2005 yılında İtalya hükümetinin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012 yılında Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.